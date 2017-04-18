Путин поздравил Эрдогана с результатами референдума

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с результатами референдума по внесению изменений в конституцию страны.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Сирии и подчеркнули необходимость укрепления режима прекращения боевых действий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Референдум в Турции прошел 16 апреля. Согласно предварительным результатам, переход на президентскую форм правления в стране одобрили более 50% избирателей. В оппозиции заявили о намерении обжаловать результаты голосования из-за претензий к бюллетеням, а в ОБСЕ заявили, что в ходе референдума были допущены нарушения.