Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана

Президент РФ Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

В поздравительной телеграмме отмечается, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет Бердымухамедова на посту главы государства, а также свидетельствуют о поддержке курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана.

По данным местного ЦИК, Бердымухамедов заручился поддержкой 97,69 процента проголосовавших избирателей. В качестве кандидатов на высший государственный пост в Туркмении принимали участие девять претендентов, сообщает «Интерфакс».