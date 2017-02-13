Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана
Президент РФ Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.
В поздравительной телеграмме отмечается, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет Бердымухамедова на посту главы государства, а также свидетельствуют о поддержке курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана.
По данным местного ЦИК, Бердымухамедов заручился поддержкой 97,69 процента проголосовавших избирателей. В качестве кандидатов на высший государственный пост в Туркмении принимали участие девять претендентов, сообщает «Интерфакс».
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