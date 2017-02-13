Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана

Президент РФ Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

В поздравительной телеграмме отмечается, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет Бердымухамедова на посту главы государства, а также свидетельствуют о поддержке курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана.

По данным местного ЦИК, Бердымухамедов заручился поддержкой 97,69 процента проголосовавших избирателей. В качестве кандидатов на высший государственный пост в Туркмении принимали участие девять претендентов, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, СНГ
События: выборы
Следующая новость Британский актер в шутку заподозрил российских хакеров во вмешательстве в шоу-бизнес

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО