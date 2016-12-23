Путин поздравил Асада с полной победой над террористами в Алеппо
В телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков террористических группировок.
- Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии, - цитирует Путина «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача - сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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