Путин поздравил Асада с полной победой над террористами в Алеппо

В телефонном разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков террористических группировок.

- Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии, - цитирует Путина «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача - сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.