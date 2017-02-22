Путин повысил в звании генералов за операцию в Сирии

Президент России Владимир Путин повысил в звании нескольких генералов и других военнослужащих, принимавших участие в операции в Сирии, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской стал генерал-полковником. Кроме того, до аналогичного звания были повышены экс-командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Журавлев и начальник Национального центра обороны генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.

Командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш стал генерал-лейтенантом.

Новые звания также присвоены нескольким сотрудникам МЧС, МВД, Следственного комитета, Росгвардии и таможенных органов, сообщает «РИА Новости».