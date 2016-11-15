Путин потребовал усилить контроль за расходом бюджетных средств на гособоронзаказ

Выступая на совещании с высшим руководством Вооруженных сил России, президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль за расходованием государственных средств, выделяемых на гособоронзаказ.

- Особенности сегодняшнего дня вам хорошо известны. Прежде всего, они заключаются в том, что мы живем в условиях известных финансовых и бюджетных ограничений. Они в значительной степени коснулись оборонной сферы и расходов Министерства обороны, - цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул также, что в связи с бюджетными ограничениями планы по развитию российской обороны должны выполняться в полном объеме за счет оптимизации расходов.

- Вместе с тем, и мы с вами об этом уже многократно говорили, наши планы должны быть, безусловно, исполнены. Возникает вопрос: за счет чего – за счет оптимизации, конечно, и более рачительного использования выделяемых государственных ресурсов, - заявил Путин.