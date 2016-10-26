Путин потребовал срочно начать строительство новых медучреждений в Крыму

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта в Ялте, президент РФ Владимир Путин в конце нынешнего и начале следующего года приступить к строительству новых медицинских учреждений на территории Крыма.

- Проекты можно годами согласовывать, а проекты есть, их нужно только привязать к местности, больше ничего не надо и это совершенно точно можно сделать быстро, - цитирует Путина ТАСС.

Таким образом глава государства отреагировал на просьбу одной из участниц форума не ремонтировать старые поликлиники и больницы, а строить современные новые.