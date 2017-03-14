Путин потребовал от прокуратуры максимальной жесткости к расхитителям госсредств

Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомства максимальной жесткости при контроле за расходованием бюджетных средств, применять все эффективные средства к тем, кто допускает их разбазаривание или расхищение.

По словам главы государства, в 2016 году по материалам прокурорских проверок было возбуждено 3,8 тысячи уголовных дел антикоррупционного характера.

- В сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения, - цитирует Путина ТАСС.

Президент РФ поставил прокурорам задачу наладить самое плотное взаимодействие со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, работать вместе с ФСБ, МВД, налоговой службой и Росфинмониторингом.

Глава государства назвал противодействие коррупции и криминалу важнейшим направлением работы органов прокуратуры.

- Здесь необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах - от профилактики преступлений до поддержания обвинения в суде, - подчеркнул российский лидер, добавив, что по эффективности подобного рода работы рядовые граждане судят о способности государства защитить их интересы.