Путин потребовал от прокуратуры неукоснительного соблюдения прав заключенных
Выступая на заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, президент РФ Владимир Путин потребовал держать под контролем ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих различные сроки наказаний.
- Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны полностью соблюдаться, - цитирует Путина «Интерфакс».
Глава государства напомнил прокурорам всех уровней, что их первейшая обязанность - незамедлительно и эффективно реагировать на любые нарушения прав и свобод людей.
По словам президента РФ, для осуществления этих задач прокуратуре даны очень широкие полномочия.
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