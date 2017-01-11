Путин потребовал от прокуратуры неукоснительного соблюдения прав заключенных

Выступая на заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, президент РФ Владимир Путин потребовал держать под контролем ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих различные сроки наказаний.

- Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны полностью соблюдаться, - цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства напомнил прокурорам всех уровней, что их первейшая обязанность - незамедлительно и эффективно реагировать на любые нарушения прав и свобод людей.

По словам президента РФ, для осуществления этих задач прокуратуре даны очень широкие полномочия.