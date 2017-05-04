Путин потребовал от чиновников качественного выполнения «майских указов»

Президент России Владимир Путин предостерег власти регионов от попыток уложиться в сроки выполнения «майских указов» во вред качеству.

При этом он вспомнил изречение В.И. Ленина о том, что бывает по форме правильно, а по существу издевательство. «Вот это хуже, чем не выполнить нормы, предусмотренные соответствующими указами президента, или сместить их вправо по графику, чем отчитаться за выполнение невыполненных обязательств», - цитирует ТАСС главу государства.

«Качественно должно быть все сделано, без обмана для людей», - подчеркнул Путин.