Путин потребовал от чиновников качественного выполнения «майских указов»
Президент России Владимир Путин предостерег власти регионов от попыток уложиться в сроки выполнения «майских указов» во вред качеству.
При этом он вспомнил изречение В.И. Ленина о том, что бывает по форме правильно, а по существу издевательство. «Вот это хуже, чем не выполнить нормы, предусмотренные соответствующими указами президента, или сместить их вправо по графику, чем отчитаться за выполнение невыполненных обязательств», - цитирует ТАСС главу государства.
«Качественно должно быть все сделано, без обмана для людей», - подчеркнул Путин.
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