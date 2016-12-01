Путин поставил задачу освободить врачей от рутины справок

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, отметил необходимость внедрения в 2017 году механизма оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Кроме того, он заявил от необходимости освободить врачей от рутины справок, а также организации регулярной переподготовки врачей.

Президент также поставил задачу оснастить все медучреждения страны интернетом в следующем году, сообщает ТАСС.