Путин поставил целью достичь инфляции в 4 процента в 2017 году

Инфляция в 2017 году может составить 4 процента, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Президент напомнил, что самая низкая инфляция была зафиксирована в 2011 году, она составила 6,1 процента. В текущем году, по прогнозу президента, уровень инфляции может быть ниже, чем в 2011 году, что делает возможным достичь в 2017 году уровня инфляции в 4 процента.

Путин отметил, что такие показатели являются хорошей базой для существенного роста экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».