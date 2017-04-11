Путин посоветовал ФНС избегать перегибов с онлайн-кассами
Президент России Владимир Путин посоветовал Федеральной налоговой службе избегать перегибов в вопросах внедрения контрольно-кассовой техники, передающей данные о покупках в режиме онлайн.
«Здесь нужно действовать без всяких перегибов, но дисциплину нужно соблюдать», - сказал Путин главе ФНС Михаилу Мишустину.
Система онлайн-касс используется с 1 февраля этого года. За это время в налоговые органы уже поступили данные 863 миллионов чеков на общую сумму 434 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.
По словам Мишустина, всего в России работает 287 тысяч онлайн-касс, а дальнейшее внедрение такой техники позволит налоговым органам минимизировать проверки бизнеса и снизить административную нагрузку.
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