Путин посетит Челябинск с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин намерен в понедельник, 5 декабря, посетить Челябинскую область с рабочим визитом.

Ожидается, что глава государства примет участие в запуске производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии ООО "Этерно". Организация является совместным проектом Челябинского трубопрокатного завода и ОАО "Роснано". Планируется, что Путин встретится с сотрудниками этого предприятия, сообщает ТАСС.

Предприятие "Этерно" будет выпускать различные детали для трубопроводов. В частности, в планах завода производство отводов и тройников. Кроме того, организация будет выпускать детали для герметизации.