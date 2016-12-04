Путин посетит Челябинск с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин намерен в понедельник, 5 декабря, посетить Челябинскую область с рабочим визитом.
Ожидается, что глава государства примет участие в запуске производственной линии с использованием нанотехнологий на предприятии ООО "Этерно". Организация является совместным проектом Челябинского трубопрокатного завода и ОАО "Роснано". Планируется, что Путин встретится с сотрудниками этого предприятия, сообщает ТАСС.
Предприятие "Этерно" будет выпускать различные детали для трубопроводов. В частности, в планах завода производство отводов и тройников. Кроме того, организация будет выпускать детали для герметизации.
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