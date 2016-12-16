Президент России Владимир Путин посетил Центр восточных единоборств «Кодокан», где понаблюдал за показательными выступлениями спортсменов. Российского лидера сопровождал премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Это второй визит Путина в «Кодокан», в первый раз российский лидер посетил центр в ходе визита в Японию в сентябре 2000 года. Тогда Путин даже вышел на татами.

«Кодокан» – школа истинного, ортодоксального дзюдо. Спортсмены со всего мира приезжают в располагающийся здесь Международный центр восточных единоборств, сообщает ТАСС.