Путин посетил предприятие «Автодизель»

Президент России Владимир Путин посетил предприятие «Автодизель», входящее в состав группы ВАЗ, где налажен выпуск многоцелевых двигателей серии ЯМЗ-530, которые устанавливают на грузовики, автобусы и другую технику.

Путин осмотрел новые созданные на ГАЗе микроавтобусы для перевозки детей и реанимобиль, а также обратил внимание на процесс финишной обработки блоков цилиндров для двигателя ЯМЗ-530.

«Автодизель» является одним из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. Инвестиции в строительство завода и освоение линейки газовых и дизельных двигателей превысили 11 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

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