Путин поручил ввести гуманитарную паузу в Алеппо 4 ноября

Россия вводит гуманитарную паузу, которая будет действовать в сирийском городе Алеппо 4 ноября с 09:00 до 19:00.

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по поручению главы РФ Владимира Путина принято решение ввести в Алеппо гуманитарную паузу. Данное решение согласовано с руководством Сирии, подчеркнул он, добавив, что ранее подготовленные в Алеппо российским Центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков.

ВКС РФ, а также сирийская авиация уже более двух недель не наносят ударов в районе Алеппо. Кроме того, Генштаб призывает боевиков прекратить бои в Алеппо и выйти из города со своим оружием по двум коридорам во время новой гуманитарной паузы.

«Все попытки прорыва боевиков в Алеппо не увенчались успехом. Террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике. Возможности вырваться из города у них нет», - приводит ТАСС слова Герасимова.

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