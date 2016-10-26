Путин поручил Шойгу подобрать корабль для создания музея морской славы Крыма

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта в Ялте, президент РФ Владимир Путин дал поручение министру обороны РФ Сергею Шойгу подобрать корабль для создания на нем плавучего музея.

- Удивительно, что до сих пор этого здесь не было. Я скажу Министерству обороны. Сергей Кужугетович у нас сегодня в Индию уехал по делам. Я попрошу его. Он, наверняка, решит этот вопрос, - цитирует Путина ТАСС.

Таким образом глава государства отреагировал на выступление одного из участников форума, в котором тот посетовал, что в Севастополе нет подобного музея.

Президент РФ пообещал найти достойный объект, «и может быть, даже не один».