Путин поручил провести налоговую реформу

Президент РФ Владимир Путин предложил провести налоговую реформу в стране к 2019 году. Об этом он заявил, выступая с посланием Федеральному собранию.

- Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений. Несмотря на внутриполитический календарь, нам все равно необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, Налоговый кодекс, а с 1 января 2019 года ввести их в действие, - цитирует «Интерфакс» слова президента.

Путин также напомнил, что в 2014 году было принято решение зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса, что позитивно сказалось на работе предприятий.

Глава государства подчеркнул, что необходимо ориентировать налоговую систему на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиции.

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