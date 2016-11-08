Путин поручил правительству выплатить по 5 тысяч рублей военным пенсионерам
Единовременная выплата денежной компенсации в январе 2017 года должна затрагивать военных пенсионеров и приравненные к ним категории граждан. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин и поручил правительству оперативно внести изменения в соответствующий законопроект.
- Прошу правительство оперативно внести дополнения в этот законопроект с тем, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, включая военных и приравненных к ним категорий, - цитирует ТАСС выступление Путина на совещании с членами Совета безопасности РФ в Кремле.
По словам российского лидера, он уже обсудил этот вопрос с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и выяснил, что в бюджете есть ресурсы на единовременную выплату денежных пособий военным пенсионерам.
Как отметил глава государства, «изначально мы говорили о том, что эта мера должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории».
- Я понимаю, наверное, логику авторов этого законопроекта: 24 тысячи рублей – примерно средняя пенсия военных пенсионеров, 13 тысяч рублей – в гражданском секторе. Тем не менее, мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий. Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещаем, - подчеркнул Путин.
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