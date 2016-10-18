Путин поручил Медведеву подготовить уточненный план поддержки экономики

В сложившейся экономической ситуации, когда период стагнации пройден и необходим толчок, чтобы перейти к устойчивому росту, правительству необходимо повысить эффективность предпринимаемых шагов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

- Отмечу, что текущие индикаторы показывают – отечественная экономика постепенно преодолевает стагнацию, мы это отмечаем, это объективные данные, наметились позитивные тенденции в ряде секторов и отраслей экономики. Задача сейчас состоит в том, чтобы обеспечить переход к устойчивому росту, стимулировать предпринимательскую активность. В этой связи предлагаю проинвентаризировать наши меры по поддержке экономики, и важно, безусловно, сделать все для того, чтобы повысить эффективность, в том числе с учетом ситуации на внешних рынках, а также объективных бюджетных ограничениях, о которых мы с вами так много говорили в последнее время, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, у него уже состоялся предметный разговор на эту тему с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

- Мы с Дмитрием Анатольевичем договорились в ближайшее время встретиться и обсудить те параметры, на которые мы выходим в ходе этой работы, - подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что в рамках антикризисной политики состоялся ряд совещаний с представителями бизнеса, были высказаны конкретные предложения по улучшению ситуации, и правительству надлежит внимательнейшим образом все эти предложения обсудить и систематизировать.

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