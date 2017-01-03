Путин поручил до 30 марта подготовить доклад по НКО

Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента, Минюсту РФ и представителю президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии в срок до 30 марта 2017 года предоставить доклад по деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента и получающих государственное финансирование, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил правительству и администрации президента проанализировать развитие проекта «Прозрачная система образования», которую реализует некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Доклад по реализации проекта должен быть разработан не позднее 1 марта, сообщает ТАСС.