Путин поручил до 30 марта подготовить доклад по НКО
Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента, Минюсту РФ и представителю президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии в срок до 30 марта 2017 года предоставить доклад по деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента и получающих государственное финансирование, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил правительству и администрации президента проанализировать развитие проекта «Прозрачная система образования», которую реализует некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Доклад по реализации проекта должен быть разработан не позднее 1 марта, сообщает ТАСС.
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