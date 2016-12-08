Путин дал поручение прокуратуре разобраться с допуском правозащитников в тюрьмы

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит прокуратуре провести проверку внутренних приказов Федеральной службы исполнения наказаний, касающихся ограничений на посещение правозащитниками тюрем и других исправительных учреждений.

- Несмотря на то, что у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю, я поручу провести такую работу, - цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее член СПЧ Игорь Каляпин рассказал президенту о препятствиях, с которыми правозащитникам приходится сталкиваться в ходе осуществления общественного контроля в местах лишения свободы.

В частности, по словам Каляпина, в ходе недавней поездки в ИК-7 Сегежа в Карелии по заявлению оппозиционного активиста Ильдара Дадина о применении к нему пыток, членам СПЧ не разрешали фиксировать их беседы с заключенными исправительного учреждения, а также не дали ознакомиться с документами, ссылаясь на внутренние приказы для служебного пользования.

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