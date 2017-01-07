Путин порекомендовал ЦБ РФ снизить ставки по кредитам для регионов
Президент России Владимир Путин порекомендовал Центробанку принять меры, направленные на снижение ставок по кредитам, которые выдаются субъектам.
Глава государства утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения решений о сокращении дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Центробанку, в частности, рекомендовано проанализировать формирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры по их снижению. Свои предложения регулятор должен представить до 1 марта текущего года.
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