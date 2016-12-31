Путин попросил россиян стать волшебниками в новогоднюю ночь

Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. Говоря о трудностях уходящего 2016 года, президент отметил, то они сплотили российский народ и открыли резервы для движения вперед.

"Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", - сказал глава государства. Президент поблагодарил всех россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты ", - продолжил президент и призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. По словам Путина, для этого нужно быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.

За несколько секунд до боя кремлевских курантов Путин пожелал всем гражданам страны, чтобы их мечты сбылись, а в домах царили бы радость и любовь.

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