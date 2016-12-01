Путин попросил не делать шоу из резонансных коррупционных дел

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти, уличенных в коррупции.

Выступая с посланием к Федеральному собранию, глава государства отметил, что борьба с коррупцией требует ответственности и профессионализма. Кроме того, президент попросил не делать из громких коррупционных дел шоу.

- Однако до решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или невиновности человека, - приводит ТАСС слова Путин.