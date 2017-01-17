Путин уже попрощался с Обамой и больше не планирует контактов с президентом США
На состоявшейся в Перу встрече президент РФ Владимир Путин уже попрощался с действующим президентом США Бараком Обамой и в обозримом будущем не планирует каких-либо контактов с ним. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Они поблагодарили друг друга за совместную работу, это была заключительная личная встреча на саммите АТЭС в Перу в ноябре 2016 года, и они попрощались на этой личной встрече. Других контактов пока не запланировано, - цитирует Пескова ТАСС.
Барак Обама отработал на посту главы Белого дома два президентских срока, 20 января он уступит место победившему на выборах республиканцу Дональду Трампу.
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