Путин уже попрощался с Обамой и больше не планирует контактов с президентом США

На состоявшейся в Перу встрече президент РФ Владимир Путин уже попрощался с действующим президентом США Бараком Обамой и в обозримом будущем не планирует каких-либо контактов с ним. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Они поблагодарили друг друга за совместную работу, это была заключительная личная встреча на саммите АТЭС в Перу в ноябре 2016 года, и они попрощались на этой личной встрече. Других контактов пока не запланировано, - цитирует Пескова ТАСС.

Барак Обама отработал на посту главы Белого дома два президентских срока, 20 января он уступит место победившему на выборах республиканцу Дональду Трампу.