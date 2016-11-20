Путин пообщался с Обамой на саммите АТЭС
В кулуарах саммита АТЭС произошла короткая встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Бараком Обамой.
Пресс-секретарь российского президента рассказал, что перед заседанием президенты поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили. Отдельной договоренности о встрече лидеров не было, сообщает ТАСС. Ранее в Кремле сообщали, что президенты могут встретиться в ходе мероприятия "на ногах".
8 ноября в США прошли выборы нового президента страны. Им стал республиканец Дональд Трамп. Инаугурация нового лидера назначена на 20 января 2017 года.
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