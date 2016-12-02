Путин пообещал продолжить поддержку социально значимых культурных проектов

Выступая на заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит оказывать поддержку социально значимым культурным проектам.

- Мы, безусловно, продолжим активно поддерживать крупные, социально значимые проекты в области культуры, наши ведущие творческие коллективы и профильные образовательные учреждения, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, «задача для мастеров культуры – уметь создать современные произведения, сохранив целостное содержание оригинала, его морально-нравственные посылы, богатство и образность нашего языка».

Российский лидер отметил, что россияне все чаще стали выбирать «умный» досуг и что число посетителей музеев достигло 120 миллионов человек в год.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость При взрыве автоцистерны в Стамбуле погиб один человек и двое получили ранения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО