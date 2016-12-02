Путин пообещал продолжить поддержку социально значимых культурных проектов

Выступая на заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что государство продолжит оказывать поддержку социально значимым культурным проектам.

- Мы, безусловно, продолжим активно поддерживать крупные, социально значимые проекты в области культуры, наши ведущие творческие коллективы и профильные образовательные учреждения, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, «задача для мастеров культуры – уметь создать современные произведения, сохранив целостное содержание оригинала, его морально-нравственные посылы, богатство и образность нашего языка».

Российский лидер отметил, что россияне все чаще стали выбирать «умный» досуг и что число посетителей музеев достигло 120 миллионов человек в год.