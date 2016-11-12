Путин пообещал поддержать автопром
Президент России Владимир Путин заявил, что государство намерено в 2017 году поддержать отечественный автопром.
– Поддержка будет. Я сейчас просто боюсь забегать вперед, называть конкретные цифры, способы, но она будет, – сказал Владимир Путин. По его словам, меры поддержки ранее обсуждались с с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, сообщает издание "Ведомости".
В текущем году объем поддержки составил 65 миллиардов рублей. Владимир Путин отметил, что без этих денежных вливаний рынок могу бы упасть на 30-40 процентов. Президент РФ отметил, что России удалось не только удержать отрасль от упадка, но также получилось увеличить продажи грузовиков и автобусов. Заявление прозвучало на встрече с сотрудниками Ярославского моторного завода.
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