Путин пообещал 15 ноября определить даты пусков с космодрома «Восточный»
Выступая на совещании по стратегии развития Роскосмоса, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что даты пусков с космодрома «Восточный» в Амурской области «будут определены сегодня».
- Сегодня определимся со сроками проведения пилотируемых пусков с космодрома «Восточный», - цитирует Путина ТАСС.
Вместе с тем глава государства распорядился «активнее разворачивать второй этап строительства космодрома».
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