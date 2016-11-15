Путин пообещал 15 ноября определить даты пусков с космодрома «Восточный»

Выступая на совещании по стратегии развития Роскосмоса, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что даты пусков с космодрома «Восточный» в Амурской области «будут определены сегодня».

- Сегодня определимся со сроками проведения пилотируемых пусков с космодрома «Восточный», - цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем глава государства распорядился «активнее разворачивать второй этап строительства космодрома».