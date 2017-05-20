Путин пообещал доставить еду жителям Венесуэлы

Российский президент Владимир Путин пообещал отправить еды для жителей Венесуэлы, в которой усилился экономический и политический кризис. Об этом глава России заявил в ходе телефонного разговора с президентом латиноамериканского государства Николасом Мадуро.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Associated Press Путин также пообещал направлять в Венесуэлу несколько тонн муки ежемесячно. В МИД Венесуэлы подчеркнули, что помощь пришла в очень трудный момент.

Агентство уточняет, что мука - очень редкий товар в стране и ее сложно найти в продовольственных магазинах.

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