Путин пообещал доставить еду жителям Венесуэлы
Российский президент Владимир Путин пообещал отправить еды для жителей Венесуэлы, в которой усилился экономический и политический кризис. Об этом глава России заявил в ходе телефонного разговора с президентом латиноамериканского государства Николасом Мадуро.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Associated Press Путин также пообещал направлять в Венесуэлу несколько тонн муки ежемесячно. В МИД Венесуэлы подчеркнули, что помощь пришла в очень трудный момент.
Агентство уточняет, что мука - очень редкий товар в стране и ее сложно найти в продовольственных магазинах.
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