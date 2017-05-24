Путин получил послание от нового руководства Южной Кореи

Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от руководителя своей страны.

В документе, по его словам, изложены намерения и принципы нового руководства Южной Кореи.

«Наш новый президент, господин Мун Чжэ Ин имеет очень твердую волю и большой интерес и любовь к России», - цитирует спецпосланника ТАСС. Он предположил, что между российским и южнокорейским лидером сложатся хорошие деловые отношения.

Путин, в свою очередь, отметил личный вклад Сон Ён Гиля в укрепление российско-корейских отношений.