Путин получил послание от нового руководства Южной Кореи
Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от руководителя своей страны.
В документе, по его словам, изложены намерения и принципы нового руководства Южной Кореи.
«Наш новый президент, господин Мун Чжэ Ин имеет очень твердую волю и большой интерес и любовь к России», - цитирует спецпосланника ТАСС. Он предположил, что между российским и южнокорейским лидером сложатся хорошие деловые отношения.
Путин, в свою очередь, отметил личный вклад Сон Ён Гиля в укрепление российско-корейских отношений.
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