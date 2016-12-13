Путин показал журналистам свою строгую собаку Юмэ

Президент России Владимир Путин показал собаку породы акита-ину по кличке Юмэ, которую ему подарили японские власти в 2012 году.

Российский глава вышел к журналистам телекомпании «Ниппон» и газеты «Иомиури» с собакой, отметив, что Юмэ очень строгая и всегда защищает своего хозяина.

- Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции, — сказал президент в ответ на реплику одного из представителей СМИ о том, что журналистов напугала Юмэ.

Журналист предположил, что она всегда так защищает Путина. «Да, так оно и есть», — подчеркнул глава государства.

Японские власти подарили Путину собаку в 2012 году в благодарность за оказанную Россией помощь северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами в марте 2011 года, говорится в сообщении «РИА Новости».

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