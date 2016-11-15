Путин пока не принимал решения об отставке Улюкаева в связи с делом о взятке

Несмотря на задержание с поличным министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, президент РФ Владимир Путин пока не принимал решение об освобождении чиновника от должности. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мне неизвестно, чтобы президент Путин принимал решение об отставке или самостоятельно, или по представлению председателя правительства, - цитирует Путина ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, антикоррупционная работа в стране ведется последовательно и системно, «невзирая на занимаемые позиции».

- Вместе с тем, за разные периоды президентства Владимира Путина, если вы помните, было задержание действующего замминистра. Обвинения, однако, не были признаны состоятельными в суде тогда. Я имею в виду Сторчака (заместителя министра финансов Сергея Сторчака), - заявил Песков.

Как подчеркнул руководитель пресс-службы Кремля, для увольнения министра нужны достаточные основания, «нужна первичная информация, которая подкреплена аргументами, серьезность которых соответствует серьезности предъявляемых обвинений».

Песков также подчеркнул, что считает безосновательными заявления о коллективной ответственности правительства.

- Не вижу связи между обвинениями в адрес Улюкаева и деятельностью Кабинета министров. Речь идет о персональных обвинениях, которые опять же не являются основанием сами по себе для признания министра или просто физического лица коррупционером или виновным. Тем более в данном случае абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности, - сказал представитель Кремля.

Песков признал, что глава государства был информирован о следственно-оперативных действиях в отношении министра с самого начала его разработки, но не стал комментировать, когда это произошло, отметив лишь, что потребовалось «значительное время».

- Безусловно, следственные органы выдвигают весьма серьезные обвинения, которые требуют очень тщательной проработки и очень весомых доказательств. В любом случае эти доказательства может признать весомыми, а Улюкаева – виновным только суд, - заявил Песков.

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