Путин похвалил Кадырова за выполнение «майских указов»

Президент РФ Владимир Путин похвалил главу Чечни Рамзана Кадырова за выполнение майских указов и обратил внимание на решение вопроса безопасности и борьбы с терроризмом.

«То, что Вам удается выполнять указы президента России от 2012 года — это очень важно», -сказал президент.

Он также похвалил Кадырова за существенное снижение уровня безработицы, которая еще два года назад отмечалась на высоком уровне.

Вместе с тем, президент обратил внимание главы Чечни на вопросы по борьбе с терроризмом, отмечает Ридус.

«Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо, и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы», — сказал российский лидер.