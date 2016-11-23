Путин подтвердил намерение выстраивать отношения с Вашингтоном

Выступая перед журналистами, президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение России нормализовать отношения с Соединенными Штатами.

- Мы всегда выступали за нормальные отношения с США. Мы всегда говорили о том, что любые ограничения в сфере торговли, в сфере экономического взаимодействия вредят всем, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цель снять какие-то ограничения.

- Это должны решать наши партнеры в США и в Западной Европе, - заявил российский лидер.

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Места: Россия, США
События: переговоры
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