Путин подтвердил намерение выстраивать отношения с Вашингтоном
Выступая перед журналистами, президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение России нормализовать отношения с Соединенными Штатами.
- Мы всегда выступали за нормальные отношения с США. Мы всегда говорили о том, что любые ограничения в сфере торговли, в сфере экономического взаимодействия вредят всем, - цитирует Путина ТАСС.
Глава государства также подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цель снять какие-то ограничения.
- Это должны решать наши партнеры в США и в Западной Европе, - заявил российский лидер.
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