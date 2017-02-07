Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому домашние побои, совершенные впервые, переводятся из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

Закон был принят Госдумой 27 января и одобрен Советом Федерации 1 февраля. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, под побоями понимаются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Применение насилия к членам семьи и другим близким лицам повторно остается уголовным преступлением.