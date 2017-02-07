Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому домашние побои, совершенные впервые, переводятся из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.
Закон был принят Госдумой 27 января и одобрен Советом Федерации 1 февраля. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, под побоями понимаются действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Применение насилия к членам семьи и другим близким лицам повторно остается уголовным преступлением.
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