Путин подписал закон о работе с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха в РФ, предусматривающий меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, организации отдыха и оздоровления детей должны будут исполнять требования закона вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Кроме того, закон устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. В документе также говорится о необходимости предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха, включая оплату проезда.

Неподготовленные для работы с детьми люди не могут быть допущены до работы, сообщает «РИА Новости».

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