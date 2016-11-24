Путин подписал закон о поправках в бюджет на 2016 год
Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в бюджет на текущий год.
В соответствии с документом, опубликованном на официальном портале правовой информации, дефицит бюджета увеличивается с 3% до 3,7% ВВП. Доходы бюджета снизятся на 370 миллиардов рублей – до 13,3 триллиона рублей или 16,1% ВВП. В то же время расходы возрастут на 304 миллиарда – до 16,4 триллиона рублей или 19,8% ВВП.
Закон также предусматривает сокращение объема компенсаций по дореформенным вкладам физлиц в Сбербанке и страховым взносам с 8 до 5,5 миллиарда рублей. В Минфине причины корректировки объяснили прогнозами Сбербанка по текущим выплатам, отмечает «Интерфакс».
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