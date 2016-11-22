Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение к применению допинга
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность в отношении лиц, склоняющих спортсменов к применению допинга.
Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.
Закон был принят Государственной думой 11 ноября 2016 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября.
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