Путин подписал указ о лишении спортсменов президентской стипендии за допинг

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому спортсмены и тренеры будут лишаться президентской стипендии из-за нарушений антидопинговых правил.

Документ размещен на официальном сайте Кремля. В документе говорится: «Если спортсмен, тренер или иной специалист в области физической культуры и спорта, получающий стипендию, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, то они лишаются права на ее получение».

Ранее британские СМИ заявили, что пятеро футболистов сборной России, выступающей на Кубке конфедераций-2017, принимали запрещенные препараты.