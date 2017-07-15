Путин подписал указ о лишении спортсменов президентской стипендии за допинг
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому спортсмены и тренеры будут лишаться президентской стипендии из-за нарушений антидопинговых правил.
Документ размещен на официальном сайте Кремля. В документе говорится: «Если спортсмен, тренер или иной специалист в области физической культуры и спорта, получающий стипендию, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, то они лишаются права на ее получение».
Ранее британские СМИ заявили, что пятеро футболистов сборной России, выступающей на Кубке конфедераций-2017, принимали запрещенные препараты.
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