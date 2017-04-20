Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2017 году на военные сборы всех граждан, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на информационно-правовом портале «Гарант».
Согласно тексту указа, максимальный срок сборов устанавливается в два месяца.
Призыв осуществляется в вооруженные силы, в органы государственной охраны и в органы ФСБ.
При этом два пункта данного указа – «для служебного пользования».
Основной целью учений является совершенствование военнослужащими запаса профессиональных навыков и знаний.
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