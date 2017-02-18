Путин подписал указ о признании выданных в ДНР и ЛНР документов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому выданные в ДНР и ЛНР паспорта признаются действительными на территории России. Среди признанных действующими документы об образовании, паспорта, свидетельства о рождении, заключении брака и другие.

Как поясняют «Известия» со ссылкой на пресс-службу Кремля, документы должны быть выданы «соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях».

Указ устанавливает, что граждане Украины, живущие в ЛНР и ДНР имеют право въезжать на территорию России без визы на основании паспорта.

Ранее сообщалось, что документы, выданные на территориях самопровозглашенных республик, не признаются официальными.