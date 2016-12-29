Путин подписал указ о назначении нового замглавы МИД РФ
Заместитель министра обороны Анатолий Антонов назначен замглавы МИД РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Антонов освобожден от занимаемой должности в министерстве обороны в связи с переходом на службу в МИД РФ.
Чиновник занимает должность заместителя министра обороны с февраля 2011 года, а также имеет большой переговорный опыт.
Кроме того, Путин подписал указ, расширяющий число заместителей министра иностранных дел с девяти до десяти, а число департаментов до 41, сообщает «РИА Новости».
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