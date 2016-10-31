Путин поддержал идею принятия закона о российской нации

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани, президент РФ Владимир Путин предложил задуматься над принятием закона о российской нации.

- Что точно совершенно можно и нужно реализовывать – это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать – это закон о российской нации, - цитирует Путина «Интерфакс».

По словам главы государства, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

- Нашу стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее и преобразовывать – но только над этим нужно поработать тоже как следует, - заявил российский лидер.

Путин также отметил, что пока не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.

- Принципиальный вопрос – координация органов власти, которые реализуют государственную национальную политику. Их только на федеральном уровне более 10. Плюс структуры в регионах и муниципалитетах. Но взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное, не налажено и постоянное сотрудничество с научными и экспертными организациями, - подчеркнул президент РФ.

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