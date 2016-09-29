Путин поддержал идею создания "черного списка" авиадебоширов

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы компании "Аэрофлот" по ужесточению ответственности за скандалы и драки на борту самолета. Перевозчики также предлагают создать "черные списки" пассажиров-дебоширов.

– Считаю, что такие меры - дать нам возможность на реализацию черных списков - позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет, – сказал руководитель компании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Также он предложил некоторые виды ответственности перевести в разряд уголовной и увеличить штрафы за нарушения.

Предложение было озвучено на встрече президента РФ с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Владимир Путин отметил, что поддержит предложение. По его словам, "давно пора было это сделать", сообщает ТАСС.