Путин поддержал идею создания "черного списка" авиадебоширов

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы компании "Аэрофлот" по ужесточению ответственности за скандалы и драки на борту самолета. Перевозчики также предлагают создать "черные списки" пассажиров-дебоширов.

– Считаю, что такие меры - дать нам возможность на реализацию черных списков - позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет, – сказал руководитель компании "Аэрофлот" Виталий Савельев. Также он предложил некоторые виды ответственности перевести в разряд уголовной и увеличить штрафы за нарушения.

Предложение было озвучено на встрече президента РФ с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым. Владимир Путин отметил, что поддержит предложение. По его словам, "давно пора было это сделать", сообщает ТАСС.

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