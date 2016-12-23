Путин поддержал деятельность Центрального Банка РФ

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин отметил, что несмотря на большое число банков, которые закрываются по результатам проверок, деятельность Центробанка в целом одобряется экспертами.

Глава государства считает, что ЦБ выступает за оздоровление финансовой системы и обеспечивает интересы вкладчиков.

Путин подчеркнул, что Регулятор активно работает со всеми регионами, в том числе и с банковской системой Татарстана, журналистка из которого задала соответствующий вопрос.

В то же время Путин выступает за развитие сети небольших региональных банков и создание им более мягких условий работы.