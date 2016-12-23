Путин поддержал деятельность Центрального Банка РФ
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин отметил, что несмотря на большое число банков, которые закрываются по результатам проверок, деятельность Центробанка в целом одобряется экспертами.
Глава государства считает, что ЦБ выступает за оздоровление финансовой системы и обеспечивает интересы вкладчиков.
Путин подчеркнул, что Регулятор активно работает со всеми регионами, в том числе и с банковской системой Татарстана, журналистка из которого задала соответствующий вопрос.
В то же время Путин выступает за развитие сети небольших региональных банков и создание им более мягких условий работы.
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