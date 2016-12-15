Путин подарил Абэ тульский самовар и получил в ответ картину «Прибытие Путятина»

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись подарками. Российский лидер преподнес Абэ тульский самовар, изготовленный в городе мастеров в 1870 году, а также картину современного московского художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Японский премьер не остался в долгу и подарил Путину высокотехнологичную репродукцию картины «Прибытие Путятина», - сообщает ТАСС.

Этот презент имеет скрытый смысл не только благодаря созвучию имен. В 1855 году в городе Симода адмирал Евфимий Путятин и японский чиновник Тосиакира Кавадзи провели переговоры, после чего был подписан японо-российский договор о дружбе и установлены дипломатические отношения.

Ранее сообщалось, что японское правительство после консультаций с российской стороной отказалось от идеи подарить Путину вторую собаку породы акита-ину.

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