Путин подарил Додону карту Молдавии ХVIII века с частью Румынии и Украины

Во время первого визита в Москву в качестве президента Молдавии Игорь Додон получил в дар от президента РФ Владимира Путина карту Молдавского княжества XVIII столетия, из которой видно, что Молдавии ранее принадлежали части современных Румынии и Украины.

Об этом Додон сообщил во время пресс-конференции, назвав подарок российского лидера «весьма интересным», - сообщает интернет-издание «Русская весна».

На карте, нарисованной итальянским картографом Бартоломео Борги после русско-турецких войн, Молдавское княжество XVIII столетия занимает, в частности, части современных Одесской и Винницкой областей.

- Меня многие румынские журналисты спрашивают, почему мы говорим, что Румыния плохая. Россия тоже плохо поступила. В 1812 году поторопились, подписав Бухарестский мирный договор и поставив границу по Пруту. Могли бы поставить границу по исторической Молдове, тогда бы наша страна была бы целой, — в шутливой форме прокомментировал подарок Путина Додон.

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