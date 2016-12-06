Путин поблагодарил Эрдогана за ратификацию соглашения о «Турецком потоке»

На встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку решению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ратифицировать соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».

- Прошу вас передать самые искренние привет и пожелания благополучия президенту. Благодарны за то, что он подписал закон о ратификации нашего соглашения по «Турецкому потоку», - цитирует Путина «Интерфакс».

По словам главы государства, это один из крупных проектов, которые правительства двух стран намерены реализовать совместно.

- У нас много и текущей совместной работы. Я рассчитываю, что ваш визит будет положен в основу предстоящей нашей встречи с президентом Турецкой Республики и проведению саммита на высшей уровне, - подчеркнул президент РФ.